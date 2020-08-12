Москва, , 03:35 — REGNUM В Москве на этой неделе самым холодным днём станет четверг — дневная температура 13 августа понизится до +15 °С. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Будет провал в температуре», — приводит его слова ТАСС.

Синоптик отметил, что это будет связано с прохождением через столицу холодных воздушных масс из полярных регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, в среду, 12 августа, в Москве будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, температура воздуха +16… +18 °С. В четверг днём в столице ожидается +15… +17 °С, ночью температура понизится до +5… +10 °С.

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