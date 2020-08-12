Москва, , 03:26 — REGNUM В среду, 12 августа, в Москве будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Температура воздуха +16… +18 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 13 августа в Москве будет облачно, небольшой дождь. Температура воздуха +10… +12 °С.

Ветер северо-западный, северный 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +14… +19 °С днём и +7… +12 °С ночью.

В четверг, 13 августа, днём в столице ожидается +15… +17 °С. По области +13… +18 °С. Ночью в регионе ожидается +5… +10 °С.

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