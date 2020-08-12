Богота, , 03:05 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Колумбии выросло на 12 830 и достигло 410 453, сообщается на странице в Twitter колумбийского министерства здравоохранения.

Кроме того, за сутки в стране от COVID-19 умер 321 пациент. Всего в Колумбии зарегистрировано 13 475 летальных исходов от осложнений, связанных с данным заболеванием.

Еще 230 427 человек излечились. Также в стране было проведено 1 982 831 исследование на инфицирование SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа у бывшего колумбийского президента Альваро Урибе выявлили было заражение коронавирусом.

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