Владивосток, , 02:43 — REGNUM В Приморье в программе «внутритуристический кешбэк» готовы принять участие более 30 компаний, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В ночь с 20 по 21 августа в России стартует программа стимулирования туристических поездок внутри страны, продлится она всего неделю.

Правительство РФ из резервного фонда выделено 15 млрд рублей.

Длительность тура должна быть не менее 5 дней (4 ночей), стоимость — не менее 25 тыс. рублей. В этом случае кешбэк составит 5 тыс. рублей. Максимальный размер суммы частичного возврата денег — 15 тыс. рублей — возможен в случае, если стоимость услуги составит от 75 тыс. рублей и выше.

Приморье стало одним из 44 регионов РФ, которые заявили об участии в программе. Уже зарегистрировались 33 компании: 15 — коллективные средства размещения, 18 — туроператоры.

Как сообщало ИА REGNUM, в программе стимулирования доступных туристических поездок по России примут участие более 1100 туроператоров и 2550 гостиниц.