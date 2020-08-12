Вашингтон, , 02:32 — REGNUM Руководство социальной сети Twitter разрешило пользователям самим определять, кто может отвечать на их конкретные публикации. Об этом говорится в опубликованном 11 августа заявлении компании.

Отмечается, что ограниченное число пользователей социальной сети тестировали новую функцию с мая 2020 года, и она себя оправдала. С 11 августа эта возможность стала доступна всем пользователям.

«Иногда людям удобнее говорить о происходящем, если они сами могут выбирать, кто может им ответить», — говорится в заявлении.

Прежде чем разместить очередную публикацию, пользователь теперь может выбрать один из трёх вариантов, позволяющих на неё отвечать: «Все», «Люди, которых вы читаете» и «Только упомянутые вами пользователи».

Просмотреть и перепостить с комментариями публикацию с любыми настройками по прежнему смогут все пользователи социальной сети Twitter.

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