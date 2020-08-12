Вашингтон, , 02:10 — REGNUM Nvidia объявила, что 1 сентября 2020 года она проведёт специальное онлайн-мероприятие GeForce Event. Об этом 11 августа сообщил официальный сайт компании.

Производитель графических процессоров отметил, что в его рамках глава компании Дженсен Хуанг расскажет о о последних инновациях компании в области видеоигр и графики. Издание DSOGaming предположило, что руководитель Nvidia представит геймерам два новых флагманских графических процессора следующего поколения: RTX 3080 и RTX 3080 Ti.

Стоит отметить, что событие произойдёт ровно 21 год спустя после того, как Nvidia представила свою первую видеокарту GeForce 256 для широкого круга пользователей.

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