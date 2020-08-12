Бразилиа, , 02:02 — REGNUM Значения в 3 109 630 достигло общее количество случаев заражения новым коронавирусом в Бразилии после того, как за последние сутки еще у 52 160 человек подтвердились положительные результаты анализов на SARS-CoV-2. Об этом сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

Также в республике от COVID-19 излечились 2 243 124 больных, а умерло от осложнений при данном заболевании 103 026 пациентов. За истекшие 24 часа в Бразилии зафиксировано 1274 летальных исхода при коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Бразильская конфедерация футбола (CBF) потребовала от всех футболистов, играющих в бразильских клубах, сдавать тесты на SARS-CoV-2

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