Вашингтон, , 01:58 — REGNUM Студия 3D Realms во время онлайн-мероприятия Realms Deep 2020 покажет новый шутер (игра, в которой упор делан на применение огнестрельного оружия) от первого лица, выполненный в жанре тёмного фэнтези. Об этом 11 августа сообщил портал DSOGaming.

Стоит отметить, что 3D Realms не уточнила, занимается ли она сама разработкой этой новой игры.

Realms Deep 2020 будет представлять собой онлай-фестиваль, посвящённый ретро-шутерам, его проведение запланировано на 5 сентября 2020 года. 3D Realms сообщила, что в его рамках будет показано около 40 проектов.

В качестве участников выступят такие известные студии, как New Blood Interactive, NightDive, Running with Scissors и другие. Кроме того, в мероприятии поучаствуют такие известные фигуры, как Джон Ромеро, Тим Уиллитс, Клифф Блежински, Американ Макги и другие.

Геймеры прежде всего знают 3D Realms по серии Duke Nukem. Студия также выпустила такие игры, как Ion Fury и Bombshell.

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