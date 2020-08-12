Красноярск, , 02:12 — REGNUM В среду, 12 августа, в Красноярске будет небольшая облачность, без осадков, температура воздуха +28… +30 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:00 на Театральной площади было +14 °C.

Ночью с 12 на 13 августа ожидается до +15 °C.

Скорость юго-восточного ветра 4−9 м/с. Давление — 727 мм рт. ст.

В четверг, 13 августа, в Красноярске до +26 °C днём и до +14 °C ночью. Кратковременный дождь.

В пятницу, 14 августа, в Красноярске ожидается до +24 °C днём. Ночью до +14 °C. Временами дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 12 августа в Эвенкийском и Туруханском муниципальных районах, центральных и южных районах Красноярского края ожидается температура воздуха +26… +31 °С, местами грозы.