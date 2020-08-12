Тирана, , 01:35 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании во вторник, 11 августа, сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 603 человек в стране было выявлено 140 новых случаев заражения коронавирусом. При этом ещё 101 человек был признан излечившимся. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

По данным министерства, всего в Албании было выявлено 6676 случаев заражения коронавирусом. 3480 человек уже излечились от COVID-19. 205 пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли пять пациентов.

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По официальным данным, лечение в стране проходит 2991 человек. Наблюдение за проходящими лечение на дому осуществляют около 1600 семейных терапевтов. Наибольшее число активных случаев заражения приходится на Тирану (1627), Дуррес (360), Шкодру (253), Влёру (107) и Фиер (129). Сильнее всего затронуты коронавирусом лица в возрасте от 55 до 64 лет — 19,7% выявленных носителей, на втором месте лица в возрасте от 25 до 34 лет — 18,5% случаев.

По официальным данным, в двух госпиталях на стационарном лечении находятся 124 пациентов с COVID-19, 18 из них проходят интенсивную терапию и четверо подключены к аппаратам ИВЛ. Однако врач Марьета Дервиши из госпиталя Шефчет Ндрочи заявила, что только в их госпитале лечение проходят примерно 210 человек, что означает, что на самом деле в албанских госпиталях лежат свыше 300 пациентов с COVID-19.

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