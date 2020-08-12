Вашингтон, , 00:41 — REGNUM Microsoft уточнила, в какой именно месяц 2020 года она планирует запустить в продажу свою консоль нового поколения Xbox Series X. Об этом 11 августа сообщил новостной раздел сайта Xbox.

Геймеры смогут приобрести Xbox Series X в ноябре 2020 года. При этом в Microsoft отметили, что на момент старта продаж для новой консоли будет оптимизировано около 100 старых игр и выпущено 50 новых, в том числе таких, как Assassin's Creed Valhalla, Yakuza: Like a Dragon и Watch Dogs: Legion. Кроме того, геймеры смогут получить доступ к библиотеке игр сервиса подписки Xbox Game Pass.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Microsoft и студия 343 Industries решили отложить релиз игры Halo Infinite на 2021 год. Разработчики пока не назвали более точных сроков выхода игры.

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