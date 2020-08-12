Ростов-на-Дону, , 00:33 — REGNUM Смягчение ограничительных мер в Ростовской области не должно сказаться на профилактической работе. На это в ходе заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом донской губернатор Василий Голубев.

По словам Голубева, ряд предприятий пренебрегают соблюдением санитарных требований.

«Сейчас нельзя ослаблять профилактическую работу. В течение нескольких дней письма от имени правительства области должны быть подготовлены и разосланы каждому работодателю в Ростовской области. Это много, десятки тысяч предприятий, но мы с вами это сделаем. Муниципалитеты должны будут поучаствовать в этом, чтобы в короткий промежуток времени, за пять-семь дней, доставить эти письма всем адресатам. Это нужно сделать быстро», — обратился к участникам заседания глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что общее число случаев заражения коронавирусом на Дону достигло 14 тыс. 361 человека. С 10 августа в Ростовской области возобновили работу кафе, рестораны и столовые в закрытых помещениях, кинотеатры и театры. Организации и предприятия должны строго соблюдать санитарные требования, в связи с чем ограничена вместимость посетителей и зрителей.

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