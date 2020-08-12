Ростов-на-Дону, , 00:25 — REGNUM В Ростовской области назвали два района, где в течение двух недель не зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. Однако это не означает победу над инфекцией. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв.

Так, за истекшие две недели ни одного нового случая заражения коронавирусом не зарегистрировано в Куйбышевском и Усть-Донецком районе. По словам руководителя региональным управлением Роспотребнадзора, это указывает на недостаточную работу по выявлению новых носителей инфекции. Либо тестированием охвачена не та категория граждан.

ИА REGNUM напоминает, что в международном аэропорту Ростова-на-Дону открыли пункты сдачи анализа на коронавирус.

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