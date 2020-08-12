Ростов-на-Дону, , 00:18 — REGNUM В Ростове-на-Дону ужесточат контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации областного центра Юрий Овчинников.

«Контроль и мониторинг соблюдения масочного режима в общественном транспорте, как водителями автобусов, так и пассажирами будет ужесточаться. В ближайшие дни руководителям предприятий (работодателям) города будут направлены персональные письма о неукоснительном соблюдении санитарных требований, обязательной вакцинации от сезонных ОРВИ и гриппа», — написал Овчинников в Instagram.

Решение об ужесточении контроля за соблюдением масочного режима принято по итогам заседания регионального оперштаба.