Москва, , 07:10 — REGNUM На ВДНХ готовят филиал детского технопарка «Москва», который начале учебного года откроют в образовательном комплексе «Техноград». По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, ребята 14−17 лет на занятиях смогут познакомиться с основными терминами и понятиями, связанными с нанотехнологиями и наноматериалами, а также изучат ключевые методы синтеза различных наноструктур.

Школьники будут проводить исследования в специальных лабораториях вместе с наставниками и работать над собственными проектами. Бесплатные занятия продолжительностью четыре часа начнутся 5 сентября. Они запланированы по субботам. Учащихся разделят на две группы по 14 человек.