Ростов-на-Дону, , 21:56 — REGNUM В международном аэропорту Ростова-на-Дону открыли пункты сдачи анализа на коронавирус. Пассажиры смогут пройти диагностику сразу по прилёте в «Платов». Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 11 августа сообщил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв.

«Мы дополнительно проработали с руководством аэропорта потенциально проблемные точки, прошли все маршруты движения пассажиров, после чего нами был подготовлен комплекс дополнительных санитарных мер, включая обеспечение необходимыми средствами защиты и проведение диагностики», — отметил глава управления Роспотребнадзора.

ИА REGNUM ранее сообщало, что «Платов» пока не планировали оснащать пунктом тестирования на коронавирус. Пассажиры могли лишь ознакомиться со списком медучреждений, где можно пройти исследование.

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