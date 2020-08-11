Анкара, , 21:14 — REGNUM В Турции за последние сутки проведено более 60 тысяч тестов на коронавирус, у 1183 человек результаты оказались положительными. Об этом сообщил 11 августа министр здравоохранения страны Фахреттина Коджа в своём микроблоге в Twitter.

Всего за период с начала эпидемии в Турции зафиксировано 243 180 случаев заражения коронавирусом.

Сообщается также, что за сутки в больницах страны скончались ещё 15 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев увеличилось до 5873.

Излечились и были выписаны из больниц в общей сложности более 226 тысяч пациентов, в том числе 1185 человек — за последние 24 часа.