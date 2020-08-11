Тунис, , 21:00 — REGNUM Власти Туниса ввели обязательный карантин для всех въезжающих из Франции, а также Бельгии и Исландии, 11 августа сообщает агентство Синьхуа.

Согласно заявлению, въезжающие туристы из трех стран должны будут также предоставить отрицательные результаты теста на коронавирус, сделанного не более чем за 72 часа до поездки.

Обязательный карантин в Тунисе действует для въезжающих из многих стран мира, однако Франция, Бельгия и Исландия ранее входили в «зеленую зону» по коронавирусу, и их граждане могли путешествовать в Тунис без ограничений.

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