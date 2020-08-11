Москва, , 20:50 — REGNUM В Вооружённых силах России по состоянию на 11 августа выявлено 920 военнослужащих с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны.

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 920 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, на сегодняшний день восемь военнослужащих с COVID-19 находятся в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.

Сообщается также, что за сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 74 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах увеличилась до 9673 человек.