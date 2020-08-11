Минск, , 20:43 — REGNUM Во всех областных центрах Белоруссии, в том числе и в Минске, пропал мобильный интернет. Об этом сообщают в белорусских социальных сетях.

Официального подтверждения этой информации нет, однако перебои с интернетом, в том числе и мобильным, наблюдались в Белоруссии в последние два дня, в том числе и в основной день выборов президента — 9 августа.

Власти утверждают, что интернет якобы выключают «из-за рубежа», однако технические специалисты указывают, что это вряд ли возможно. Скорее всего, за помехами работы сети стоят власти, которые пытаются лишить протестующих их основных каналов коммуникации — социальных сетей и мессенджеров.