Санкт-Петербург, , 20:24 — REGNUM Пожилые люди, пережившие в детстве и юности варварскую блокаду Ленинграда войсками нацистской Германии, ожидают от ФРГ получения индивидуальных выплат за страдания, перенесенные ими в годы Второй мировой войны.

Об этом шла речь 11 августа в Смольном на встрече губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом. Как сообщалось, в рамках этой встречи Германия официально передала петербургскому Госпиталю для ветеранов войн реабилитационное оборудование для помощи жителям блокадного Ленинграда.

Поставка медтехники на 2 млн евро — лишь первый этап гуманитарной инициативы. Проект рассчитан на пять лет, до 2024 года, его общая сумма составит 12 млн евро. Помимо поставки техники и оборудования, будут выделены средства на создание германо-российского Центра встреч.

«Этот гуманитарный жест нашел глубокое понимание у всех петербуржцев. Блокадники просили меня передать германской стороне слова благодарности, при это они считают важным отметить, что запуск гуманитарной инициативы — это первый шаг. Они рассчитывают на предоставление правительством ФРГ индивидуальных выплат всем ныне здравствующим блокадникам», — заявил по итогам встречи с главой МИД Германии губернатор Петербурга Александр Беглов.

В свою очередь Хайко Маас отметил, что «гуманитарный жест представляет собой признание исторической вины Германии и тех военных преступлений, которые и сегодня еще живы в воспоминаниях и рассказах блокадников».

«Предоставление медицинской техники для Госпиталя для ветеранов войн — это наш скромный небольшой вклад в улучшение качества их жизни, оказание им медицинской помощи. Мы продолжим это делать и в будущем», — сообщил Маас.

После посещения Смольного глава МИД Германии отправился на встречу с блокадниками. Он также возложил венок на Пискаревском мемориальном кладбище.

По данным администрации Петербурга, в городе проживает 89,5 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны, 3494 из них награждены медалью «За оборону Ленинграда», 70 тысяч — знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Также в городе живут 7,5 тысячи бывших несовершеннолетних узников нацистских лагерей.

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