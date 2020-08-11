Бишкек, , 20:17 — REGNUM Министерство образования Киргизии сообщило, что обучение школьников будет проходить в традиционной форме в регионах со стабильной эпидемиологической ситуацией, когда отсутствует угроза заражения коронавирусом детей во время занятий в школе. Об этом на брифинге заявила заместитель министра образования Надира Джусупбекова.

По словам чиновницы, также традиционная форма обучения предусмотрена для учащихся первых и одиннадцатых классов.

Также замминистра сообщила, что для регионов с нестабильной эпидемситуацией предусмотрен комбинированный вариант, когда традиционная форма обучения в школах будет организована для учащихся первых, пятых, девятых и одиннадцатых классов. А остальные школьники будут учиться дистанционно.

«Классы с большим количеством учеников разделят на подгруппы, которые будут учиться по гибкому расписанию. Рассаживать школьников будут в шахматном варианте», — уточнила она.

Также представитель минобразования отметила, что окончательное решение о формате обучения будут принимать санэпидемнадзор и чиновники на местах. Но при этом родители школьников будут иметь право выбора, заключив договор с администрацией школы.