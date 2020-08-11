Тюмень, , 19:59 — REGNUM В Тюменской области скончался самый старейший житель региона Андрей Васильевич Кошкаров. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил губернатор области Александр Моор.

Андрей Васильевич Кошкаров Пресс-служба губернатора Тюменской области

Старожилу было 106 лет. Как отметил глава Тюменской области, Андрей Васильевич Кошкаров прожил сложную, но интересную жизнь.

Это был удивительный человек, которого любили близкие, уважали ученики и коллеги. Светлая память о нем будет всегда жить в наших сердцах.

До Великой Отечественной войны Андрей Васильевич Кошкаров окончил физико-математический факультет Московского педагогического института. В августе 1941 года в звании младшего лейтенанта с присвоением специальности «лётчик-наблюдатель» отправился на фронт. Является кавалером орденов Отечественной войны II степени и Красной Звезды.

После войны тюменский старожил работал в Бурятской АССР и Узбекской ССР. В 1956 году переехал в Тюмень, где 18 лет преподавал математику в Лесотехническом техникуме и до 1969 года выполнял обязанности заведующего заочным отделением, а затем и заместителя директора техникума по учебно-воспитательной работе.