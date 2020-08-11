Приштина, , 21:14 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 11 августа сообщили, что за сутки в результате исследования 463 образцов в крае был выявлен 171 новый случай заражения коронавирусом. Ещё 190 пациентов были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 10 690 случаев заражения коронавирусом. 354 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них 13 — за последние сутки. За последние две недели смертность от COVID-19 в Косово существенно возросла — за день умирает по 10−15 человек, что является крайне тревожным знаком, несмотря на начавшееся впервые за два месяца снижение числа активных случаев заражения. 6248 пациентов уже здоровы. Лечение проходят 3098 человек.

С начала эпидемии заразились коронавирусом более тысячи косовских медиков. Пятеро из них скончались.

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Высокое число выявляемых носителей (ежедневно свыше 50% среди прошедших тестирование — сравните с показателями в Северной Македонии) при сравнительно низком уровне тестирования говорит о том, что эпидемиологическая ситуация в Косово крайне тяжела.

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Ранее премьер-министр Косово Авдулла Хоти открыто заявил, что система здравоохранения уже не справляется с нагрузкой. По мнению инфектологов, реальное количество заразившихся в Косово в разы превосходит официальные 10 тысяч. Эпидемия поставила Косово на грань гуманитарной катастрофы.

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