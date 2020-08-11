Екатеринбург, , 19:28 — REGNUM В Екатеринбурге 1 сентября школы откроются в очном режиме. Об этом журналистам объявила глава департамента образования города Екатерина Сибирцева.

Школьная линейка 1 сентября Алексей Колчин © ИА REGNUM

Прямой эфир с ней устроил портал Е1.ru. Чиновница отметила, что школы будут работать с соблюдением всех мер безопасности. При этом она отметила, что пока не имеет подтверждения того, что с 20 сентября якобы придётся вернуться к дистанционному формату.

Как сообщало ИА REGNUM, у школьников не будут требовать в обязательном порядке прививок от гриппа. Кроме того, школам рекомендовано отказаться от шестидневки.

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