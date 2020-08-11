Бейрут, , 19:13 — REGNUM Влияние взрыва, который произошёл 4 августа в порту Бейрута, на здоровье людей будет изучать специальная комиссия при ливанском правительстве, передаёт 11 августа OTV.

После взрыва в порту Бейрута Freimut Bahlo

Комментируя это нововведение, ливанский министр здравоохранения Хамад Хасан заявил, что уже прошло первое заседание спецкомиссии.

Члены комиссии договорились, что им необходимо точно знать, какое именно вещество вызвало взрыв на складе в бейрутском порту. Опираясь на эти сведения, члены комиссии будут просчитывать последствия взрыва на атмосферу и на жителей Бейрута.

Пока решением комиссии жителям Бейрута рекомендовано защищать дыхательную систему медицинскими масками, избегать пребывания в районе места ЧП, особенно тем, кто склонен к аллергии и заболеваниям бронхов и лёгких.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бейруте, по известной на сегодняшний день информации, взорвалась аммиачная селитра, которой на складе было 2750 тонн. Число пострадавших измеряется тысячами.

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