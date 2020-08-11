Рагуза, Италия, , 18:45 — REGNUM В центре по приему мигрантов в итальянском Поццалло выявлена вспышка коронавируса, заражены по меньшей мере 64 человека, сообщили местные власти во вторник, 11 августа.

Накануне сообщалось о массовом побеге мигрантов из этого центра. Во вторник помогать местным властям прибыли подразделения армии, в лагере и его окрестностях находятся 90 военнослужащих.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя — в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство ежедневными новыми высадками (и все более частыми побегами мигрантов из центров по их приему), и в правительстве страны заговорили о необходимости ограничивать миграцию, по крайней мере на время эпидемии.