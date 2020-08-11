Руза, Московская область, , 18:46 — REGNUM Пострадавшим от наводнения в Рузском районе Подмосковья семьям передали бытовую технику. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Подмосковная Руза после потопа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отдельный набор подарков также был подготовлен для детей. Им вручили рюкзаки с школьными принадлежностями, а также новые велосипеды.

Кроме того, жителям восьми домов, не подлежащих восстановлению, предоставлена компенсация до 2 миллионов рублей. Семьи, чьи дома частично пострадали от стихии, выделили по 300 тысяч рублей. Также выплачена дополнительная экстренная помощь в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей на каждого члена семьи.

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