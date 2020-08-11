Магас, , 18:39 — REGNUM В Ингушетии проводятся следственные действия в отношении бывшего министра спорта республики Дауда Алхазурова и его брата. После проведения обысков в их домовладениях они переправлены в столицу Северной Осетии для допроса, пишет ТАСС.

В чем подозревается экс-министр, пока неизвестно. Однако источник информационного агентства полагает, что обыски могут быть связаны с делом о коррупции, и не исключает, что Алхазурова задержат.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня с раннего утра в доме бывшего главы минспорта Ингушетии проходили обыски. По неподтвержденным данным, их проводили прикомандированные сотрудники правоохранительных органов.

О Дауде Алазурове известно, что он с 2012 года по 2013 год работал в должности помощника министра спорта Ингушетии, после чего был назначен заместителем главы ведомства. В январе 2017 года бывший глава республики Юнус-Бек Евкуров назначил Алазурова и.о. руководителя минспорта, а в апреле того же года утвердил в должности.

В правительстве нового главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова Дауд Алазуров сохранял свой пост лишь до декабря 2019 года, после чего был отправлен в отставку.

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