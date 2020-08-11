Владимир, , 18:34 — REGNUM Во Владимирской области прокуратура Судогодского района через суд добивается обеспечения транспортной инфраструктурой двух фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Деньги на строительство ФАПа поселке Передел и Картмазовского ФАПа были выделены в 2019 году в рамках нацпроекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи». Контракт выполнили в установленный срок, но из него были удалены пункты об озеленении и благоустройстве в части асфальтного покрытия — работы завершались зимой, и выполнить их подрядчик не мог.

ФАПы работают, однако озеленение и благоустройство на их территории до сих пор не провели. Прокурор направил в суд два заявления: от Судогодской ЦРБ он потребовал провести озеленение и благоустройство и покрыть асфальтом территории ФАПов, а от регионального департамента здравоохранения — выделить на это деньги. Иски были удовлетворены, профильный департамент уже выделил финансирование.