Махачкала, , 18:17 — REGNUM В Дагестане окончено следствие по уголовному делу, фигурантом которого является так называемый вор в законе Шамиль Магомедов. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», сообщили 11 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установило следствие, в 2011 году Магомедов стал занимать высшее положение в среде преступного мира. Он воспринимается среди лиц, занимающихся криминалом, а также среди представителей общественности и правоохранительных органов как влиятельная личность, стоящая наверху преступной иерархии.

«Занимаемое положение в преступной иерархии, авторитет и влияние в преступной среде Магомедов использует в целях организации, руководства и координации преступной деятельности на территории Республики Дагестан», — говорится в сообщении СКР по региону.

Такая ситуация сказывается на общественной безопасности Российской Федерации, считают в ведомстве. По данным СКР, в настоящее время собрана достаточная доказательственная база для направления дела Магомедова в суд.

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