Москва, 11 августа 2020, 18:01 — REGNUM Сегодня, 11 августа, в России вступил в силу закон о выходном дне для людей 40 лет и старше, предназначенном для прохождения диспансеризации. Закон был подписан президентом России 31 июля и призван служить сохранению здоровья и профилактике заболеваний россиян старшего возраста.
Новое право — провести мединские обследования в будний день и не потерять при этом заработную плату, по мнению члена Совета по правам человека РФ (СПЧ), уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, позволит многим людям изменить образ жизни и снизить риски онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний.
Как сообщает пресс-служба СПЧ, правозащитница рассказала, что вопрос о здоровом образе жизни россиян ставился не один раз, в том числе на заседаниях рабочей группы по поправкам к Конституции, однако особенно остро проблема обнажилась в период пандемии коронавируса.
«Эпоха коронавируса показала, что люди, имеющие разные сложные заболевания, переносили инфекцию гораздо тяжелее, и мы теряли этих людей, а они порой не знали о существовании у себя трудного заболевания, — отметила Мерзлякова. — Поэтому, мне кажется, очень важно, что появится такая возможность, и человек начнет себя контролировать. Риски онкологических, сердечных заболеваний в этом возрасте у многих есть, но не все следят за своим здоровьем. Одни любят лечиться, а другие даже не знают, к какой больнице прикреплены. Мы когда теряем людей, говорим: «Надо же?» А удивление как раз и связано с тем, что трудоголики не ходят по больницам. В то время как необходимость каждого — пройти диспансеризацию».
По словам члена СПЧ, работодатели непременно выполнят обязательства, предусмотренные данным законом, но правозащитное сообщество, со своей стороны, должно внимательно следить за тем, как организована диспансеризация.