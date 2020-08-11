Москва, , 18:01 — REGNUM Сегодня, 11 августа, в России вступил в силу закон о выходном дне для людей 40 лет и старше, предназначенном для прохождения диспансеризации. Закон был подписан президентом России 31 июля и призван служить сохранению здоровья и профилактике заболеваний россиян старшего возраста.

Новое право — провести мединские обследования в будний день и не потерять при этом заработную плату, по мнению члена Совета по правам человека РФ (СПЧ), уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, позволит многим людям изменить образ жизни и снизить риски онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Как сообщает пресс-служба СПЧ, правозащитница рассказала, что вопрос о здоровом образе жизни россиян ставился не один раз, в том числе на заседаниях рабочей группы по поправкам к Конституции, однако особенно остро проблема обнажилась в период пандемии коронавируса.

«Эпоха коронавируса показала, что люди, имеющие разные сложные заболевания, переносили инфекцию гораздо тяжелее, и мы теряли этих людей, а они порой не знали о существовании у себя трудного заболевания, — отметила Мерзлякова. — Поэтому, мне кажется, очень важно, что появится такая возможность, и человек начнет себя контролировать. Риски онкологических, сердечных заболеваний в этом возрасте у многих есть, но не все следят за своим здоровьем. Одни любят лечиться, а другие даже не знают, к какой больнице прикреплены. Мы когда теряем людей, говорим: «Надо же?» А удивление как раз и связано с тем, что трудоголики не ходят по больницам. В то время как необходимость каждого — пройти диспансеризацию».

По словам члена СПЧ, работодатели непременно выполнят обязательства, предусмотренные данным законом, но правозащитное сообщество, со своей стороны, должно внимательно следить за тем, как организована диспансеризация.

«Важно, чтобы диспансеризация проходила организованно, быстро, и чтобы человек знал о том, как ему следить за своим здоровьем дальше. Право на здоровье принципиально важно, как и право на жизнь, которое является незыблемым. Я не знаю, есть ли еще в мире где-то такой день, но я убеждена, если мы начнем делать это по-настоящему, мы действительно будем здоровее», — подчеркнула Мерзлякова.