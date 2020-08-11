Москва, , 18:03 — REGNUM Большинство детей в период самоизоляции проходили дистанционное обучение при помощи смартфона, что является недопустимым. Об этом 11 августа заявила академик Российской академии образования, главный научный сотрудник Института возрастной физиологии Марьяна Безруких на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Хороший компьютер имели только 20% детей. А для дистанционного обучения нужен хороший компьютер и оборудованное рабочее место», — заявила Безруких.

При этом большинство детей учились в дистанционном формате при помощи смартфона, что категорически недопустимо, отметила эксперт.

«Если нет возможности использовать компьютер — тогда планшет. Но телефон нужно исключить. Это сильнейшая нагрузка на зрение, он сидит с телефоном в таком положении, в котором не должен сидеть. Неудивительно, что часть материала дети не могут усвоить», — подчеркнула Безруких.

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