Бейрут, 11 августа 2020, 17:57 — REGNUM Новая акция протеста проходит в ливанской столице, где 4 августа произошёл разрушивший порт взрыв, передаёт 11 августа Al Arabiya.
Недовольные действиями властей собрались у въезда в порт. Участники акции потребовали распустить парламент и отправить ливанского президента Мишеля Ауна в отставку.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты в Ливане проходят с 7 августа: жители сильно пострадавшего от взрыва Бейрута добились ухода правительства в отставку. Теперь очередь за президентом.
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