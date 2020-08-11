Екатеринбург, , 18:05 — REGNUM Департамент образования Екатеринбурга рекомендовал школам города отказаться от шестидневной формы обучения. Об этом заявила глава подразделения Екатерина Сибирцева.

Всем учебным учреждения разосланы соответствующие рекомендации. По словам Сибирцевой, в старших классах вопрос с переходом на пятидневный режим обстоит сложнее, особенно с выпускными классами.

«В тех школах, где по СанПиН можно провести «пятидневку», и будут учиться так. В одиннадцатых классах «шестидневка» наверняка будет сохранена», — сказала руководительница в эфире портала «Е1».

Начальной школе переход на пятидневный режим особенно актуален, считает чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, учебный год в школах Свердловской области начнётся 1 сентября 2020 года в обычном режиме.

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