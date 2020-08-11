Москва, , 17:41 — REGNUM В Общественной палате РФ прошли нулевые чтения законопроекта о «О внесении изменения в статью 3 Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа сообщила пресс-служба ОП РФ.

«Устранение пробелов в действующем правовом регулировании, таких как отсутствие порядка утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов страны, будет способствовать сохранению этих языков», — заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.

По его словам, к главным достижениям России в языковой политике эксперты относят создание на рубеже 1920−1930 годов XX века письменности для 70 ранее бесписьменных народов, в том числе 14 народов Севера, что сыграло огромную роль в их культурном развитии.

«В «Атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения» включено 139 наших языков, находящихся на грани исчезновения или приближающихся к этой черте. Для нас это тоже сигнал серьезно к данным языкам отнестись», — отметил в свою очередь первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия»).

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Совфеда РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко призвал включать в проект закона определение порядка утверждения графических основ алфавитов коренных малочисленных народов РФ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ поручил ввести дополнительную подготовку преподавателей языков, на которых говорят малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока.

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