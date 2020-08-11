Москва, 11 августа 2020, 17:41 — REGNUM В Общественной палате РФ прошли нулевые чтения законопроекта о «О внесении изменения в статью 3 Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа сообщила пресс-служба ОП РФ.
По его словам, к главным достижениям России в языковой политике эксперты относят создание на рубеже 1920−1930 годов XX века письменности для 70 ранее бесписьменных народов, в том числе 14 народов Севера, что сыграло огромную роль в их культурном развитии.
Кроме того, первый заместитель председателя комитета Совфеда РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко призвал включать в проект закона определение порядка утверждения графических основ алфавитов коренных малочисленных народов РФ.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ поручил ввести дополнительную подготовку преподавателей языков, на которых говорят малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока.
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