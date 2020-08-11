Минск, , 17:40 — REGNUM В центр Минска белорусские силовики стягивают автозаки и водометы для разгона протестующих. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает «Sputnik Беларусь».

В белорусском сегменте интернета сегодня снова звучат призывы выйти на улицу в знак протеста против результатов выборов президента республики, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

Выборы прошли 9 августа. Вечером того же дня состоялись первые массовые протесты, переросшие в беспорядки и столкновения с лояльными Лукашенко силовиками. Затем протесты продолжились вечером 10 августа.