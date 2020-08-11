Москва, , 17:33 — REGNUM В период пандемии Минэкономразвития России создало два реестра некоммерческих организаций, претендующих на меры государственной поддержки, а теперь эти реестры будут объединены в один. Об этом, как сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-служба Общественной палаты РФ, заявила председатель комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова.

По ее словам, большая часть этих мер поддержки носила краткосрочный характер, но одна из них не ограничена сроками: речь идет о налоговом вычете для бизнеса, который жертвует средства некоммерческим организациям.

«Нам важно понять, кто будет получать эти меры поддержки, кто будет эту историю контролировать, каким образом мы будем уверены, что столь ценная и долгожданная мера поддержки никак и никем не будет скомпрометирована, как сделать так, чтобы все подотчетные, прозрачные и общественно-полезные организации смогли ею воспользоваться, как эта история будет развиваться», — пояснила Тополева-Солдунова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, предприятия и НКО (некоммерческие организации) Мордовии могут получить средства поддержки на проведение мероприятий для предотвращения распространения коронавируса.

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