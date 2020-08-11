Москва, 11 августа 2020, 17:33 — REGNUM В период пандемии Минэкономразвития России создало два реестра некоммерческих организаций, претендующих на меры государственной поддержки, а теперь эти реестры будут объединены в один. Об этом, как сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-служба Общественной палаты РФ, заявила председатель комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова.
По ее словам, большая часть этих мер поддержки носила краткосрочный характер, но одна из них не ограничена сроками: речь идет о налоговом вычете для бизнеса, который жертвует средства некоммерческим организациям.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, предприятия и НКО (некоммерческие организации) Мордовии могут получить средства поддержки на проведение мероприятий для предотвращения распространения коронавируса.
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