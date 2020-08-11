Брянск, , 17:33 — REGNUM На 60 суток по решению суда приостановлена деятельность ООО «Дятьково — ГМЗ» в Брянской области. Молокоперерабатывающее предприятие производило опасную продукцию, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

В различных учреждениях здравоохранения, образования и социальной сферы Брянской области взяли пробы продукции молзавода, исходя из данных о деятельности предприятия в государственной информационной системе «Меркурий». Эксперты выяснили, что молоко, сметана, кефир и сливочное масло завода не соответствует требованиям по безопасности. В продукции обнаружены остатки антибиотиков и противомикробных веществ, превышение бактерий и микроорганизмов, несоответствие соотношения массовых долей метиловых эфиров жирных кислот. Специалисты Россельхознадзора направили материалы проверки в Арбитражный суд Брянской области, который назначил молзаводу наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 60 суток.

На ООО «Дятьково — ГМЗ» ранее уже неоднократно выявлялись нарушения при производстве молочной продукции без контроля качества сырья и выработанной продукции, с нарушением требований технических регламентов.