Астрахань, , 17:31 — REGNUM Министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин объяснил, почему региональные данные о количестве заражённых коронавирусом отличаются от федеральных, сообщает ИА REGNUM.

«Есть два шифра диагноза: подтвержденный случай коронавирусной инфекции и подозрение на коронавирусную инфекцию. В условиях пандемии мы ведем оба диагноза аналогичным образом. Поэтому количество выздоровевших в нашей статистике будет всегда больше, чем количество заболевших, так как в заболевших мы указываем только подтвержденные диагнозы», — прокомментировал глава министерства.

Статистика летальных случаев основывается на основании подтвержденных патологоанатомических диагнозов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 августа в регионе зарегистрировано 5006 положительных тестов. Выздоровели 5418 человек, из которых 4030 — пациенты с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 54 человека скончались.

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