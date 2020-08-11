Астрахань, 11 августа 2020, 17:31 — REGNUM Министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин объяснил, почему региональные данные о количестве заражённых коронавирусом отличаются от федеральных, сообщает ИА REGNUM.
Статистика летальных случаев основывается на основании подтвержденных патологоанатомических диагнозов.
Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 августа в регионе зарегистрировано 5006 положительных тестов. Выздоровели 5418 человек, из которых 4030 — пациенты с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 54 человека скончались.
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