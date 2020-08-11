Липецк, , 17:22 — REGNUM В Липецке 10 августа начали работу 54 пришкольных лагеря. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, лагерные смены до 28 августа примут более пяти тысяч детей.

Плата за смену в школьном лагере составляет 225 рублей. Ученики школ №№16 и 32 с ограниченными возможностями здоровья посещают их бесплатно.

Дети находятся под присмотром педагогов с 8:30 до 14:30. Им ежедневно измеряют температуру, отряды не встречаются на массовых мероприятиях и на обедах.

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