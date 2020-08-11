Москва, , 17:39 — REGNUM Дети уже привыкли к тому, что в местах массового скопления людей следует носить маски. Об этом 11 августа заявила академик Российской академии образования, главный научный сотрудник Института возрастной физиологии Марьяна Безруких на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Психолог убеждена, что новые санитарно-эпидемиологические требования в организации учебного процесса будут восприняты школьниками адекватно.

«Ни для кого не новость сегодня, что маска, мытье рук, любой ребенок сегодня уже, я думаю, к этому привык и странно было бы, если бы ему пришлось это объяснять перед школой», — заявила Безруких.