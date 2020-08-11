Симферополь, , 17:20 — REGNUM Показатели смертности населения превысили показатели рождаемости на территории Республики Крым в первом полугодии 2020 года в полтора раза. Данные опубликовал Крымстат 11 августа.

В первом полугодии 2020 года на территории Республики родились 8816 детей, в то же время скончались 13 594 человека. Для сравнения — в первом полугодии 2019 года на свет появились 8994 детей, умерли 14 048 жителей. В январе—июне 2020 года естественная убыль населения в Республике Крым составила 4,8 тыс. человек, по сравнению с первым полугодием 2019 года это меньше на 5,5%. Специалисты объясняют это сокращением числа родившихся и числа умерших жителей региона.

Отметим, что в регионе снизилось число браков и разводов по сравнению с первым полугодием 2019 года: в январе—июне текущего года зарегистрировали брак 3587 пар (4941 в 2019 году), развелись — 2870 (3237).