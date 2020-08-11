Монтрёй, Франция, , 17:17 — REGNUM Сегодня, 11 августа, состоялся релиз Hyper Scape — новой «королевской битвы» от Ubisoft. Об этом сообщает «Игромания».

Одновременно с релизом в игре стартовал первый сезон. Поиграть в Hyper Scape можно на PC, PS4 и Xbox One.

Напомним, Hyper Scape — это новый многопользовательский шутер, разработанный канадским подразделением компании Ubisoft. В нём группа игроков (100 человек) сражается друг с другом в виртуальном пространстве за получение короны победителя.

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