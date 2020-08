Хельсинки, , 17:12 — REGNUM Приключенческая ролевая игра Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm выйдет на гибридной консоли Nintendo Switch осенью 2020 года. Трейлер проекта был опубликован 11 августа на YouTube-канале студии Cornfrox & Bros.

В Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm игрокам предстоит совершить длительное путешествие, чтобы объединить разрозненные народы перед лицом новой опасности — могущественным колдуном Мезмеротом. По словам разработчиков, полное прохождение сюжетной кампании займёт больше 20 часов реального времени.

Напомним, изначально Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm вышла эксклюзивно для сервиса Apple Arcade. Игра во многом вдохновлена The Legend of Zelda: Breath of the Wild от Nintendo.

Читайте ранее в этом сюжете: В GTA Online вышло новое «летнее обновление»

Читайте развитие сюжета: Ещё одна «королевская битва»: состоялся релиз игры Hyper Scape