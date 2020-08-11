Ростов-на-Дону, , 17:12 — REGNUM В Ростове-на-Дону осенью планируется высадить минимум 20 тыс. деревьев и кустарников. Об этом заявил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко, находящийся в предвыборном отпуске, передаёт ИА REGNUM.

«Этой осенью планируем высадить более 5,5 тысяч деревьев, почти 15 тысяч — кустарников, 6 тысяч — многолетних цветов и обустроить более 57 тысяч кв. метров газона», — уточнил Логвиненко в Instagram.

Совместно с учёными Южного федерального университета сформирован ассортимент деревьев, рекомендованных к высадке в городе-миллионнике. Вместо саженцев теперь планируется высаживать крупные деревья с развитой корневой системой, планируется увеличить количество зелёных насаждений хвойных пород.

Кроме того, теперь застройщиков, которые расчищают от зелёных насаждений площадки под строительство, обяжут возместить затраты на покупку дерева, его высадку и содержание растения в течение трёх лет.