Пенза, , 17:06 — REGNUM В Пензе завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора строительной организации, который подозревался в сокрытии денег по уплате недоимки по налогам в крупном размере. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Руководитель компании, зная о наличии недоимки по уплате налогов в федеральный бюджет, организовал перечисление денег на другие счета. В период с октября 2019 года по апрель 2020 года подозреваемый сокрыл порядка 4 млн рублей, за счет которых должна была взыскаться недоимка по налогам.

В ходе расследования уголовного дела директор стройфирмы полностью погасил имевшуюся недоимку. Руководитель также активно содействовал расследованию налогового преступления и возместил ущерб государству в полном объеме. В связи с этим уголовное дело в отношении него прекращено.

ИА REGNUM ранее сообщало, руководство предприятия в Башкирии подозревают в сокрытии свыше 31 млн рублей от уплаты налогов в период с 2016 по 2019 год.

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