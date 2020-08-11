Нью-Йорк, США, , 17:02 — REGNUM Сегодня, 11 августа, состоялся релиз нового «летнего обновления» для игры GTA Online. Об этом сообщает «Игромания».

В обновлении геймеров ожидают: 15 новых автомобилей, шесть кооперативных миссий, девять треков для QWR-гонок, а также два аркадных автомата. Помимо этого, разработчики проекта исправили несколько программных ошибок.

Напомним, GTA Online — это многопользовательский спин-офф игры GTA V. В нём геймеры могут создать своего персонажа и выполнять различные миссии с другими игроками.

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