Сыктывкар, , 17:01 — REGNUM В Коми за сутки выявили 55 новых пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 5871. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

По данным статистики, за сутки в республике скончались два пациента с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 71.

С начала пандемии в Коми после COVID-19 выздоровели 4696 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с сегодняшнего дня в Коми возобновили работу поликлиники и диагностические центры.