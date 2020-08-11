Йошкар-Ола, , 17:01 — REGNUM В Марий Эл из 541 учреждения образования приняты к новому учебному году 454 или 84% от общего числа образовательных организаций. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Так, приняты все 224 учреждения дошкольного образования, все 46 организаций дополнительного образования, а также 175 из 247 общеобразовательных организаций.

В рамках мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции закуплены бесконтактные термометры и около 200 приборов для обеззараживания воздуха, а также средства дезинфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Йошкар-Оле готовится к открытию специализированный детский сад, который смогут посещать дети с ограниченными возможностями здоровья. Здание рассчитано на 130 воспитанников. Существующий детский сад «Росток», который предназначен для детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения, переедет в новое здание, а старые помещения будут отремонтированы.